In Texas i minorenni potranno utilizzare i social solo con il consenso dei genitori

Entrando nei dettagli della notizia, il consenso dei genitori sarebbe necessario per tutti i bambini che tentano di accedere ai siti che raccolgono informazioni identificative , come un indirizzo e-mail. Esistono alcune eccezioni, tra cui le piattaforme che forniscono principalmente contenuti educativi o di notizie e servizi di posta elettronica. Dunque, le società che violeranno questa legge rischiano grosso: il procuratore generale del Texas, infatti, potrebbe citarle in giudizio.

Il governatore del Texas , Greg Abbott , ha firmato il disegno di legge HB 18 che vieta ai minori di 18 anni di accedere ai social media senza il consenso dei genitori. In particolare, a partire da settembre , alle società di social media verrà chiesto di ricevere il consenso esplicito dal genitore o dal tutore di un minore prima di concedere la possibilità di creare un account. Inoltre, avranno l'obbligo di oscurare i contenuti dannosi creando nuovi sistemi di filtro (a questo proposito, ecco la guida su come attivare il controllo parentale su Instagram ).

Per quanto riguarda i contenuti dannosi, la legge si riferisce a post relativi a disturbi alimentari oppure a sostanze stupefacenti. A questo proposito, i critici temono che questo fattore possa incoraggiare piattaforme come Instagram o TikTok a moderare eccessivamente i contenuti non dannosi per evitare azioni legali. Piuttosto preoccupato nei confronti di questa decisione anche Carl Szabo, vicepresidente e consigliere regionale di Netchoice, che ha dichiarato: "Siamo delusi di vedere il governatore Abbott firmare un disegno di legge che erode i diritti dei genitori violando il Primo Emendamento e le libertà digitali per ogni texano. Questa nuova legge dà la priorità al decreto del governo rispetto ai valori della famiglia texana".

In ogni caso, il provvedimento del Texas non è un caso isolato: una legge simile, infatti, è stata adottata anche dal Connecticut, Maryland, Minnesota, Utah, New Jersey, Ohio e Louisiana.