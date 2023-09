The Elder Scrolls 6: appuntamento almeno al 2026, ovviamente solo su Xbox e PC

In una delle documentazioni prodotte da Microsoft durante la disputa legale con l'FTC – sempre sull'acquisizione di Activision – la società ha fornito delle informazioni piuttosto importanti sul lancio di The Elder Scrolls 6 e sulle piattaforme per cui sarà disponibile il gioco . Nei documenti, che sono stati resi pubblici dopo il successo di Microsoft nella causa, è presente un'infografica dettagliata sulla strategia del colosso di Redmond circa le proprietà intellettuali di Bethesda e ZeniMax.

Nel dettaglio, i legali dell'azienda statunitense hanno spiegato che The Elder Scrolls 6 uscirà esclusivamente su PC e piattaforme Xbox. Per quanto riguarda le tempistiche di lancio, il nuovo capitolo della serie GDR open word curato da Todd Howard uscirà "non prima del 2026". Del resto, già in passato, Phil Spencer, capo di Xbox, sempre durante un'udienza della causa legale tra Microsoft e l'FTC, dichiarò: "È difficile per noi in questo momento definire esattamente su quali piattaforme verrà lanciato il gioco. Come ho detto con Elder Scrolls 6, è così lontano che è difficile capire quali saranno le piattaforme a questo punto".