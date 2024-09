The Elder Scrolls: The Castles disponibile su Android e iOS: le novità con il nuovo gioiello di Bethesda

Arrivano delle interessanti novità per coloro che sono appassionati di giochi mobile (ecco i migliori giochi per Android ). Bethesda ha appena annunciato la disponibilità ufficiale del nuovo The Elder Scrolls: The Castles per dispositivi Android e iOS .

The Elder Scrolls: Castles: novità e vantaggi per chi l'ha già provato

Il nuovo capitolo di Bethesda l'abbiamo già conosciuto dopo la sua presentazione ufficiale, con alcuni utenti che hanno potuto provarlo in anteprima. Ora finalmente The Elder Scrolls: Castles arriva per tutti.

Bethesda ha infatti annunciato che il gioco mobile The Elder Scrolls: Castles è disponibile sul Play Store e sull'App Store, in modo che tutti gli appassionati possano giocarci su dispositivi Android e iPhone. In occasione del lancio pubblico a livello mondiale, Bethesda ha anche pubblicato un nuovo trailer, che potete trovare alla fine di questo articolo.

Dal trailer potete farvi un'idea ulteriormente approfondita del nuovo capitolo di Bethesda. Inoltre, la casa di produzione ha anche annunciato degli interessanti vantaggi per tutti coloro che lo scaricheranno

Un suddito leggendario: Ulfric Manto della Tempesta

100 gemme

Una benedizione della grande dinastia

Un pacchetto leggendario

Tre decorazioni stendardo

Il nuovo gioco prevede diversi obiettivi e modalità di gioco. Gli utenti dovranno creare la propria dinastia, e governare per mantenere l'ordine tra i sudditi. Sarà quindi necessario costruire il proprio castello e gestirlo, prendere decisioni oculate per far prosperare il regno e affrontare diverse missioni per battersi e sconfiggere i nemici.

Per scaricare il nuovissimo The Elder Scrolls: Castles potete far riferimento alle pagine dedicate sul Play Store di Google e sull'App Store di Apple. Il gioco lo trovate già disponibile al download, qui sotto trovate i pulsanti diretti per scaricarlo su Android e iOS e provarlo subito.

Scarica da Play Store

Scarica da App Store