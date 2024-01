Bethesda presenta (di nuovo) The Elder Scrolls: The Castles: tutti i dettagli

Dell'uscita di The Elder Scrolls: Castles già si sapeva da tempo, tuttavia grazie alla presentazione sono stati resi noti dei dettagli inediti. Tra le caratteristiche del titolo, rientrerebbe quella di dover addestrare i sudditi per vari compiti così da consentire al regno di svilupparsi. Inoltre, occorrerà mantenere l'ordine ed evitare possibili e pericolose insurrezioni. Tra l'altro, il castello sarà personalizzabile. Ad esempio, si potranno aggiungere sale nonché scegliere decorazioni e vari monumenti ispiratori.

É stato presentato ufficialmente The Elder Scrolls: Castles. Si tratta del nuovo gioco mobile curato da Bethesda Games Studios , uno spin-off della sua serie più famosa. Subito dopo la presentazione, sono state aperte le pre-registrazioni sugli store mobile di Google ed Apple.

Non mancheranno, poi, le missioni epiche affrontabili da eroi che ovviamente potranno essere assoldati ed equipaggiati. Per quanto riguarda i nemici, verranno presi direttamente dalla serie principale. Infine, la descrizione ufficiale su Google Play evidenzia che "The Elder Scrolls: Castles, è un nuovo gioco mobile che ti permette di controllare il tuo castello e la tua dinastia personali. Sorveglia i tuoi sudditi mentre gli anni passano, le famiglie crescono e nuovi sovrani salgono al trono".