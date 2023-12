The Finals è già a 10 milioni di giocatori, ci siete anche voi?

Embark Studios ha annunciato che il gioco sparatutto team-based free-to-play THE FINALS ha tagliato il prestigioso traguardo dei 10 milioni di giocatori. Questo dato risulta importante, soprattutto perché è avvenuto soltanto ad una settimana di distanza dal lancio a sorpresa durante i The Game Awards.

Inoltre, all'inizio di questa settimana, THE FINALS ha lanciato il suo primo evento in-game della stagione, proprio con l'avvicinarsi del Natale. In particolare, i giocatori si muoveranno in una città di Monaco piuttosto innevata, dove potranno acquistare cosmetici ovviamente a tema natalizio e provocare distruzione nel gioco a premi. Tra l'altro, l'Holiday Event include Twitch drop, consentendo a tutti gli streamer di attivare drop divertenti e festosi per le loro community. La Stagione 1, poi, riserverà ancora molte sorprese dopo le festività. Il gioco, ricordiamo, è disponibile su PC via Steam, Xbox Game Store e PlayStation Store.