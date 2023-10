Zuckerberg non demorde: Threads implementerà due nuove funzioni

Threads è l'ultimo arrivato nel panorama dei social network che si propongono come alternativa a Twitter e, nonostante in primo periodo di vita un po' altalenante, continua a godere di piena fiducia da parte del CEO Mark Zuckerberg. La fiducia si traduce anche in aggiunta di nuove funzionalità; il creatore di Facebook infatti ha annunciato che la piattaforma consentirà ai propri utenti di aggiungere sondaggi ed inserire GIF durante la creazione di un post (come dimostrato da lui stesso).

Per quanto riguarda i sondaggi, sarà possibile aggiungere fino a quattro opzioni di scelta ed un timer per il conto alla rovescia che indicherà agli utenti il tempo rimasto per effettuare la votazione. Per poter visualizzare i risultati del sondaggio sarà necessario votare ed una volta scaduto il tempo limite Threads invierà una notifica.