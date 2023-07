Threads più veloce di ChatGPT: superati i 100 milioni di utenti

Threads infatti può contare su ben 100 milioni di utenti. Una cifra enorme se consideriamo il lasso di tempo in cui è stata raggiunta. Basti pensare che soltanto una settimana fa Threads nemmeno era disponibile ufficialmente. La quota dei 100 milioni di iscritti a Threads è stata raggiunta più velocemente anche rispetto a quanto fatto da ChatGPT, altro fenomeno in termini di crescite repentine.

Oltre a iscriversi gli utenti su Threads pubblicano anche contenuti, segno della loro attività sul social.

Secondo gli ultimi dati aggiornati si parla di milioni di post a tre cifre, anche questi in crescita esponenziale ovviamente.

E visto che sin dalla sua nascita Threads è stato accostato a Twitter, secondo gli ultimi dati il social di Elon Musk dovrebbe contare su circa 500 milioni di utenti attivi. Queste cifre vanno prese con le pinze perché non vengono comunicate ufficialmente.

Vi ricordiamo che Threads al momento non è disponibile in via ufficiale in Italia, ma in questa guida abbiamo descritto come usarlo anche dalle nostre parti.