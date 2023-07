Threads galoppa senza sosta: già a quota 30 milioni di utenti

Chiaramente abbiamo parlato molto di Threads, e anche di come poterlo usare in Italia visto che non è stato lanciato ufficialmente in Europa. Ora parliamo del successo che ha riscosso il social anti-Twitter.

Proprio nella mattinata di oggi, 7 luglio, Threads ha raggiunto già quota 30 milioni di utenti iscritti. Ad annunciarlo è il numero 1 di Meta, Mark Zuckerberg, ovviamente con un post su Threads.

Si tratta sicuramente di una crescita molto importante per un social network che è stato lanciato da poco e che partiva letteralmente da zero. Chiaramente, Threads ha dalla sua parte una base molto consistente di fiducia e aspettative generali visto che è un prodotto di Meta. Oltre al fatto che i suoi account sono legati a doppio filo con quelli di Instagram.

Al momento Threads rimane non disponibile ufficialmente in Europa, Italia compresa, per ragioni probabilmente connesse alla protezione dei dati personali.

Se così fosse, possiamo aspettarci un lancio in Europa entro i prossimi mesi, quando verranno indirizzati tutti i requisiti richiesti dalle leggi vigenti in Europa in materia di privacy e protezione dei dati personali.