Sapete cosa sia il fediverso? Ve lo spiega Threads

Con l'acquisto di Twitter da parte di Musk, è partita una vera e propria caccia alle alternative a Twitter, e questo ha portato molti utenti alla scoperta del fediverso, una galassia di server indipendenti utilizzati per la pubblicazione di contenuti sul Web (come Mastodon, ad esempio), ma in grado di comunicare tra loro.

Per accedervi, le app devono essere basate su un protocollo particolare, e ActivityPub è uno dei più popolari (utilizzato da Mastodon). Al lancio, Instagram aveva dichiarato che Threads avrebbe supportato il fediverso attraverso proprio ActivityPub, ma Adam Mosseri aveva poi affermato che la funzione non sarebbe stata disponibile subito.

Ora, grazie a 9to5Google che ha decompilato l'ultima beta dell'app per Android, scopriamo che la nuova app di microblogging di Meta si sta preparando al lancio di questa nuova capacità che consentirà di comunicare con utenti di Mastodon, ad esempio, attraverso una sezione di FAQ per spiegare cosa sia il fediverso e come trovare nuovi amici.

Meta paragona il fediverso all'uso delle email, spiegando come con il fediverso si possano mandare messaggi come email pur utilizzando diversi client di posta.

Cos'è questa cosa "fediverso"? Il fediverso è solo una parola elegante usata per descrivere un gruppo di servizi di social media che possono comunicare tra loro. Come faccio a trovare persone nel fediverso? Funziona esattamente come l'email (puoi inviare un'e-mail da Gmail a Yahoo e viceversa). Questo permette alle persone di scegliere il loro servizio preferito e seguirsi a vicenda anche se non usano lo stesso!

Questa sezione spiega anche che Threads avrà delle limitazioni, almeno all'inizio, nel fediverso, in particolare per quanto riguarda gli account privati, che non potranno seguire o interagire con altri utenti nel fediverso.

Segui gli altri nel fediverse? I profili pubblici possono seguire e interagire con le persone su altre piattaforme. I profili privati saranno in grado di seguire e interagire con le persone su altre piattaforme in un secondo momento.

Un'altra limitazione è che quando pubblicate dei post su Threads impostando restrizioni alle risposte, queste saranno visibili solo su Threads, in quanto sul fediverso non sono supportate limitazioni alle risposte.

Quando limiti le risposte, il tuo thread non verrà condiviso con i tuoi follower fediverse.

È importante a questo punto fare una distinzione, che abbiamo cercato di evidenziare all'inizio mettendo in neretto e in corsivo la parola "supportato" a proposito della capacità di Threads di comunicare con altre app del fediverso. Threads supporta il fediverso, ma non si basa su questo sistema, e infatti il nocciolo del suo business è il suo server (che siete obbligati a usare). Non potete scegliere di utilizzare l'app di Threads come se fosse un client di Mastodon, ad esempio. Nondimeno, è un passo in avanti per poter interagire con più mondi.

Inoltre queste novità sono state scoperte nell'app per Android, ma è probabile che arriveranno anche in quella per iOS.