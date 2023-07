Threads bloccato in Europa: impossibile creare nuovi post e commentare

Nel dettaglio, alcuni utenti di 9to5mac hanno evidenziato come Threads non riesca più a caricare contenuti nei Paesi europei. Tra l'altro, il problema sembra coinvolgere anche le persone che semplicemente effettuano un viaggio nel Vecchio Continente. A riguardo, un utente, appena arrivato in Portogallo , ha comunicato che l'app ha smesso di funzionare. In particolare, nella maggior parte dei casi gli utenti riescono soltanto ad accedere alla home , ma risulta impossibile scrivere un nuovo post, controllare le notifiche e persino accedere al proprio profilo.

Meta la scorsa settimana ha lanciato il suo nuovo social network Threads : l'obiettivo è quello di sfidare Twitter . La piattaforma è disponibile in oltre 100 Paesi, ma non in Europa a causa di una "imminente incertezza normativa", che si presume sia correlata al Digital Markets Act (DMA) dell'UE. Tuttavia, almeno nei primi giorni, gli utenti europei, modificando la regione dell'App Store o del Google Play Store, sono comunque riusciti ad utilizzare Threads. Oggi, però, questo metodo sembra non funzionare più.

Tuttavia, si tratta di notizie contrastanti visto che alcuni utenti Android sono ancora in grado di accedere a Threads. Dunque, non è del tutto chiaro se le restrizioni sono applicate limitatamente all'app per iOS. Per quanto riguarda ulteriori novità, Meta, almeno fino ad ora, non ha comunicato se e quando Threads sarà disponibile in Europa. Difatti, come accennato all'inizio dell'articolo, il problema è che il nuovo social network non rispetterebbe alcune regole normative previste dal Digital Markets Act, il quale, in mancanza di consenso degli utenti, vieta di combinare i dati raccolti su diverse piattaforme per gli annunci personalizzati. Dunque, la soluzione per ovviare a tutto ciò potrebbe essere quella di staccare definitivamente Threads da Instagram.