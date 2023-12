Threads in Italia: disponibile l'app dell'anti Twitter di Instagram e Meta

Threads, l'anti-Twitter voluto da Instagram, è finalmente disponibile anche in Italia. Lanciata lo scorso luglio negli USA, l'app prende di mira proprio il social network di Elon Musk, che nel frattempo ha già abbastanza problemi per conto suo, senza bisogno di altra concorrenza. Ci sono voluti un po' di mesi per averla ufficialmente funzionante in Europa a causa delle leggi in vigore nel nostro continente, ma finalmente l'attesa è finita.

Ma che cos'è Threads? In breve potremmo definirlo una sorta di corollario di Instagram: in quest'ultimo si parla per immagini (e video), mentre nel primo si cinguetta, cioè, volevamo dire, si scrivono brevi messaggi. Potete farlo dal web, tramite il sito ufficiale www.threads.net, o da telefono via app, disponibile per Android e iOS.