Threads finalmente accontenta gli utenti con un'impostazione richiesta fin dall'inizio

Alcuni mesi Instagram lanciò Threads, la piattaforma rivale di X (ex Twitter). La piattaforma, almeno all'inizio, ha riscosso un forte successo, raggiungendo in poco tempo i 100 milioni di utenti. Tuttavia, la popolarità è durata poco visto che gli utenti, dopo l'entusiasmo iniziale, hanno iniziato ad abbandonare la neonata applicazione. Un abbandono parziale, però, visto che è stato scoperto che non era possibile cancellare il proprio account Threads senza eliminare il relativo account Instagram.

A riguardo, il team di sviluppatori ha fornito finalmente una buona notizia. In particolare, Adam Mosseri, CEO di Instagram, ha condiviso un post su Threads dove ha rivelato che ora sarà possibile eliminare l'account Threads senza eliminare quello di Instagram. I due account, quindi, ora funzionano in maniera indipendente. Per effettuare questa operazione occorrerà: