Threads arriva in Europa: ecco quando

Durante l'anno che sta per chiudersi abbiamo assistito a importanti novità che riguardano il mondo dei social network, con Meta che ha lanciato ufficialmente Threads, quello che è arrivato proprio come l'anti Twitter (che nel frattempo ha cambiato nome in X).

Sin dal suo lancio abbiamo constatato l'impossibilità di usare Threads in Europa, a causa di aspetti di regolamentazione e privacy. Inizialmente, è stato possibile usare Threads in maniera non ufficiale anche in Italia, cosa che poi è stata definitivamente preclusa da Meta.