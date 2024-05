Con il nuovo aggiornamento di Threads desktop non vi perderete neanche un post!

Threads non ci ha messo molto a implementare il nuovo design in stile TweetDeck. Avviato in fase di test due settimane fa, ora tutti possono accedere alla nuova interfaccia desktop, che consente di personalizzare la schermata iniziale appuntando tutti i feed preferiti (a proposito, sapete cos'è e come funziona Threads?).

La nuova interfaccia

Annunciato ieri direttamente su Threads dal capo di Instagram Adam Mosseri, la novità consente di appuntare i propri feed preferiti sulla pagina principale della versione desktop dell'app. In questo modo, potete vedere in un colpo d'occhio i feed Per te, Seguiti, quelli che vi piacciono, i Salvati, il feed Cerca, il Profilo e le Attività, con tutte le opzioni del caso tra Follower, Risposte, Menzioni, Citazioni, Repost e Verificate. O Tutte. Non ci sono limiti ai feed che si possono aggiungere (almeno per quanto possiamo vedere), e possono essere duplicati. Se i feed superano la larghezza della pagina, potrete scorrere orizzontalmente. A differenza di TweetDeck (ora X Pro), la novità è disponibile per tutti gli utenti, gratuitamente, ed è stata implementata a livello globale da ieri.

Come appuntare i feed

Usare la nuova interfaccia è semplicissimo. Accedete a Threads dal sito e in basso a sinistra vedrete una nuova icona a forma di puntina da disegno.

Cliccateci sopra e scegliete un feed da aggiungere tra quelli disponibili. Questo apparirà alla destra del feed principale che state vedendo. Volendo, potete aggiungere anche i feed direttamente dal feed principale cliccando in alto sulla freccia verso il basso e scegliendo un feed che non sia Per te. Poi cliccate sull'icona con tre puntini a destra del titolo del feed e selezionate la voce Fissa nella Home.

Per rimuovere un feed dalla home, cliccate sull'icona con tre puntini in alto a destra e selezionate la voce Rimuovi dagli elementi fissati.