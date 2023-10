Su Threads arriva gratis una funzione che su X si paga

Si torna a parlare di Threads, l'ultimo social di Meta. Difatti, la società ha ufficializzato due nuove funzioni piuttosto interessanti per la piattaforma: si tratta della possibilità di modificare i post e del thread vocale. Procedendo con ordine, l'edit dei post è una funzionalità che, a differenza di X (ex Twitter), su Threads sarà gratuita. Il funzionamento, però, è identico: l'utente avrà la possibilità di modificare il proprio post entro cinque minuti dalla pubblicazione.

Per effettuare questa operazione, sarà sufficiente premere l'icona con i tre puntini e selezionare l'opzione di modifica. I post modificati saranno contraddistinti da una piccola icona accanto al timestamp che mostrerà appunto che sono stati rivisti. Tra l'altro, non sarà possibile vedere una cronologia delle modifiche e, a riguardo, il portavoce di Meta Christine Pai, ha dichiarato che non rientrerebbe tra le volontà della società una funziona del genere.