Cancelli Threads? Allora cancelli anche Instagram

Come annunciato dalla stessa Meta, Threads è un servizio che prevede l'interazione testuale con gli utenti direttamente connesso a Instagram . E questa diretta connessione vale soprattutto per gli account. Infatti è emerso che cancellare un account Threads equivale a cancellare il proprio account Instagram .

Fondamentalmente quindi non sarà possibile cancellare il proprio account Threads senza cancellare quello Instagram. Tutti coloro che si sono già iscritti a Threads non potranno tornare indietro a meno di non cancellare definitivamente il proprio account Instagram. D'altronde, questo aspetto è messo bene in chiaro dalle politiche definite da Instagram in merito a Threads, nelle quali è riferito esplicitamente che è possibile disattivare il profilo Threads quando si vuole, ma che per eliminarlo sarà necessario anche eliminare quello di Instagram.

Insomma, non iscrivetevi a Threads se avete il sospetto che in un prossimo futuro potreste voler cancellare tale account, altrimenti dovrete mettere in conto di cancellare anche il vostro account Instagram.

L'alternativa è appunto mettere in pausa l'account Threads disattivandolo. Questa operazione può essere svolta direttamente dall'app Threads, dalle impostazioni relative al proprio profilo. Un account disattivato non sarà visibile agli altri utenti, anche se i contenuti relativi a quell'account continueranno a vivere nei server Meta.