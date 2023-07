Threads per iOS riceve il suo primo aggiornamento: tra le novità, aggiunta la scheda "Follows"

Il nuovo social network di Meta, ovvero Threads, sta ricevendo il suo primo aggiornamento su iOS, che introdurrà una serie di nuove funzionalità, tra cui una scheda che consentirà di vedere chi ci sta seguendo, un'opzione per iscriversi agli utenti non seguiti, miglioramenti ai tempi di caricamento del feed delle attività e un'opzione di traduzione per i post scritti in una lingua diversa. A dare conto di queste novità ci ha pensato direttamente lo sviluppatore Cameron Roth.

Entrando nei dettagli della notizia, la nuova scheda "Follows" si trova nella pagina delle attività dell'app e permette di visualizzare un elenco di contatti che ci hanno seguito recentemente. In pratica, si tratta di un modo per individuare più facilmente i nuovi follower. Il pulsante per tradurre i post scritti in una lingua diversa dalla nostra, invece, apparirà in fondo ai threads, accanto ai pulsanti Mi piace, Rispondi, Ripubblica e Condividi.