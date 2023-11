Threads in Italia non è più una chimera

Sin dal suo lancio abbiamo seguito con attenzione lo sviluppo di Threads, anche per la sua rapida crescita in termini di utenti. Chiaramente in questo ha aiutato molto anche il suo legame a doppio filo con Instagram . E sin dal suo lancio abbiamo anche seguito la possibilità di accedervi dall'Europa .

Questo perché Threads è stato annunciato esclusivamente per specifiche aree geografiche, tra le quali non vi erano tutte quelle comprese in Europa. Questo a causa di questioni di privacy e di gestione dei dati personali, aspetti sui quali in Europa vigono regolamentazioni più restrittive rispetto a quanto avviene negli Stati Uniti.

Inizialmente è stato anche possibile usare Threads dall'Italia, con qualche escamotage che successivamente Meta ha bloccato. Ma per coloro che ci sono rimasti male non tutto è perduto.

Stando infatti a quanto appena riferito dall'autorevole The Wall Street Journal, Threads sta per debuttare in Europa.

Meta avrebbe infatti finalmente implementato le modifiche necessarie per lanciare Threads in Europa, ed essere conforme a quanto viene richiesto dalle normative europee in materia di privacy e di gestione dei dati personali. Tra queste modifiche vi sarebbe la possibilità di visualizzare i contenuti condivisi sulla piattaforma anche senza avere un account. Inoltre, dovrebbe essere possibile eliminare l'account Threads senza toccare quello di Instagram, cosa che in precedenza non era possibile e che aveva fatto storcere non poche bocche.

Insomma, grazie a queste modifiche potremo vedere Threads ufficialmente anche in Italia. Il risvolto positivo per Meta sarà sicuramente un aumento consistente degli utenti attivi. Si stima una cifra attorno ai 40 milioni. Threads diventerà dunque globale, e il duello con X di Elon Musk sarà totale.