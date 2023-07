Se speravate di abbandonare Twitter e riversarvi su Threads, avrete una delusione

Ieri abbiamo pubblicato la notizia che Instagram avrebbe lanciato domani la sua nuova app anti-Twitter, Threads (a proposito, date un'occhiata a Hive).

Nell'articolo avevamo però evidenziato anche il fatto che l'easter egg dell'app, che si poteva vedere da Instagram immettendo dei termini come "threads" nel campo di ricerca, non sembrava funzionare. Avevamo lasciato la questione in sospeso, ma oggi abbiamo la conferma che c'è un motivo, purtroppo: Threads non arriverà in Europa (a ogni buon conto, ecco come cancellare l'account Twitter).

La notizia arriva dall'Irlanda, dove la Commissione irlandese per la protezione dei dati (DPC) ha affermato di essere stata in contatto con Meta in merito al nuovo servizio e che non sarebbe stato implementato nell'UE "a questo punto".

Il problema risiederebbe nel GDPR, e nel fatto che Threads sia progettata per importare dati da Instagram, comprese le informazioni di profilazione, sul comportamento degli utenti e pubblicitarie.

La questione era stata sollevata anche dai sostenitori di Twitter (un nome su tutti, Elon Musk), che avevano condiviso la quantità di dati che l'app dichiarava di raccogliere sugli utenti, tra cui quelli sulla salute, informazioni finanziarie, cronologie di navigazione, posizione, acquisti, contatti, cronologia delle ricerche e informazioni sensibili. In realtà non è la quantità di dati raccolti il problema (che sono tanti, sì, ma sono gli stessi di Instagram), quanto il trasferimento degli stessi.

La questione sembra sottile ma decisiva, tanto che in passato il DPC aveva bloccato il progetto di Meta di lanciare servizi pubblicitari su WhatsApp che utilizzano i dati di Facebook o Instagram, mentre negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, dove le regole sono meno stringenti, questo processo può avvenire senza problemi.

È importante notare che il DPC non ha bloccato Threads in Europa, ma Meta ha semplicemente deciso di rimandarne il lancio nel Vecchio Continente, probabilmente in attesa di affrontare meglio la questione sulla privacy.

Se vi state chiedendo quando questo avverrà, la risposta è: non si sa. Meta non ha commentato e non si hanno ulteriori indicazioni.

A questo punto, i delusi da Twitter in Europa per i continui paletti avranno un'occasione in meno per abbandonare la sempre più ostica piattaforma. E di motivi non è che non ce ne siano, elenchiamone solo i più recenti giusto per dare un'idea della situazione: limite di tweet consultabili da parte degli utenti non paganti, impossibilità di vedere i tweet da parte dei non utenti, blocco dei client di terze parti e limiti all'accesso a TweetDeck. E non è detto che sia finita.