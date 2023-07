Mark Zuckerberg scommette su Threads: non sarà una meteora, anzi punta al miliardo

La crescita esponenziale è stata poi rallentata dal blocco di Threads in Europa a causa del Digital Markets Act . Ma questo non ha frenato la crescita di Threads, visto che ha raggiunto i 100 milioni di utenti : non male per un'app non disponibile ovunque.

Era il 6 luglio e Meta lanciava Threads , un'app collegata a Instagram e che si propone come principale avversaria di Twitter . La partenza è stata fenomenale: in meno di 24 ore aveva raggiunto 30 milioni di utenti e 95 milioni di post.

Ma a quanto pare ciò non ha scalfito l'entusiasmo di Mark Zuckerberg, CEO di Meta, che invece nutre grandi aspettative per Threads. Durante una conferenza con gli investitori per fare il punto sugli utili del secondo trimestre del 2023, il fondatore di Meta ha parlato di Threads, incalzato da molte domande a riguardo.

Zuckerberg ha detto che verranno aggiunte funzionalità chiave alla nuova app per attirare nuovi utenti e per fidelizzare le "decine di milioni" di persone che la usano quotidianamente. Per questo è intenzionato a investire in Threads e, a suo dire, versare benzina sul fuoco: "è una strana anomalia nell'industria tecnologica che non ci sia stata un'app come questa per le conversazioni basate sul testo che abbia raggiunto 1 miliardo di utenti", lasciando intendere quanto grandi siano le sue ambizioni.

Tralasciando le particolari metafore, il CEO di Meta è passato al lato concreto dicendo che nel secondo trimestre gli utili sono stati superiori rispetto a quanto previsto: l'utile netto è stato di 7,78 miliardi di dollari. Tant'è che Meta non sente ancora la necessità di monetizzare con Threads, perché i social network affermati da tempo (Facebook, Instragram, Whatsapp e Messanger) vanno così bene da poter fare da traino anche per la nuova app.

Insomma, Mark Zuckerberg crede molto nella sua nuova creazione, perché "vuole cogliere questa opportunità", e ha lo sguardo rivolto nel lungo periodo poiché "c'è tanta strada davanti". Naturalmente, l'obiettivo è togliere lo scettro a Twitter.