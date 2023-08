Aggiornamento per Threads: repost in Following e nuova scheda dedicata

Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha annunciato due novità per Threads. Entrambi gli aggiornamenti interessano i repost, cioè la pubblicazione sul profilo personale dei post condivisi da altri utenti. In particolare, i repost ora hanno una scheda dedicata e vengono visualizzati nel feed Following.

Scendendo nei dettagli, Meta ha implementato la scheda Reposts alla destra della scheda Risposte: in questa sezione sarà possibile visualizzare i post scritti da altri utenti e ripubblicati. L'inedita scheda, sul web, è già visibile, mentre per le app mobile bisognerà attendere ancora un po' di tempo. La seconda novità, invece, consiste nella visualizzazione dei repost nel feed Following in ordine cronologico inverso. Prima dell'update, infatti, erano visibili esclusivamente nel feed For You (dunque in ordine casuale).