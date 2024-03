Threads riceve una sezione tutta nuova

Threads ha appena ricevuto una novità che riguarda la sua piattaforma social, e che in particolare metterà in risalto i contenuti più popolari che vengono condivisi tra i suoi utenti. Parliamo della nuova sezione denominata Trending Now .

Mosseri ha specificato che la nuova sezione Trending Now è attualmente in fase di distribuzione via server per tutti gli utenti residenti negli Stati Uniti. Ci aspettiamo però che la stessa novità arriverà anche in Europa e in Italia nel prossimo futuro. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più, voi fateci sapere se la riterreste utile.