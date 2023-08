Threads in versione web si farà, ma non sarà l'unica novità

E proprio a proposito di Threads arrivano delle importanti novità su ciò che potremmo vedere in futuro per il nuovo social collegato a Instagram . Mentre il suo debutto è stato caratterizzato da una crescita vertiginosa degli utenti attivi, Meta ha in mente nuove evoluzioni.

Stando infatti a quanto riferito dal grande numero uno di Meta, Mark Zuckerberg, per Threads è in arrivo finalmente la sua versione web. Tale versione web renderà possibile l'utilizzo del social direttamente da PC e notebook, senza dover ricorrere alle app per dispositivi mobili attualmente disponibili.

Ma attenzione, non sarà una novità che riguarderà tutti, visto che la versione per Mac e iPad sembra che non arriverà, almeno non nel prossimo futuro. Diversi portavoce del team Meta che lavora a Threads infatti hanno riferito che ci sono diversi problemi con le versioni del social per Mac, e che quindi la loro risoluzione non è tra le priorità al momento.

Oltre alla versione web di Threads arriverà anche la ricerca avanzata, una funzionalità che permetterà di cercare contenuti per parole chiave. Attualmente è possibile cercare esclusivamente utenti sul social.

Mentre si attendono queste novità, vi ricordiamo che noi europei siamo ancora in attesa della disponibilità ufficiale di Threads, visto che in tutti i paesi europei, Italia compresa, il social non è disponibile e non è utilizzabile.