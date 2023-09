La tecnologia Thunderbolt 5 è stata appena annunciata da Intel, che ha rivelato tutte le informazioni su questa nuova generazione che guarda già al futuro. La connettività di nuova generazione non è solo più veloce, più efficiente e più versatile rispetto agli standard Thunderbolt precedenti, ma è soprattutto più user friendly, sia per i professionisti che per i gamer.

Caratteristiche Tecniche

Thunderbolt 5 arriva a distanza di 3 anni rispetto a Thunderbolt 4, annunciato nel 2020, ed è costruita sulla base del protocollo USB4. Infatti, possiamo dire che la tecnologia Thunderbolt 5 è un'implementazione completa e potenziata di USB4, con il pieno supporto alla massima capacità di trasmissione dati e con diverse funzionalità aggiuntive integrate. Diamo un po' di numeri, per capirci meglio. Thunderbolt 5 utilizza il formato USB-C per il connettore e supporta un bandwidth fino a 120 Gbps, che è pari a 3 volte quello di Thunderbolt 4. Ciò permette il collegamento di un monitor a risoluzione 8K, oppure fino a 3 monitor in 4K, con refresh rate fino a 540 Hz.

Per il trasferimento dati, è possibile effettuare anche una trasmissione bidirezionale a 80 Gbps, quindi 2 volte più veloce di Thunderbolt 4. Inoltre, c'è la piena compatibilità per gli standard PCIe 4.0, DisplayPort 2.1, USB4 v2 e USB3 20G. Passi in avanti anche per la ricarica e l'alimentazione dei dispositivi. Thunderbolt 5 supporta la ricarica rapida fino a ben 240 W per i PC e fino a 15 W per gli altri dispositivi. Thunderbolt 5 integra il meglio degli standard di trasmissione dati del momento e rappresenta la soluzione più completa sul mercato per gestire qualsiasi tipo di dispositivo. Con un solo cavo USB-C potete collegare al PC monitor, SSD esterni, GPU esterne o altre periferiche, sicuri che andranno al massimo della velocità consentita.

Vantaggi di Thunderbolt 5