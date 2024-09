È da ieri che gli utenti Ticket Restaurant stanno ricevendo strane notifiche push sui loro smartphone

I buoni pasto, nonostante la diffusione dello smart working (dove possibile), sono uno strumento ancora molto usato in Italia. In parte offrono un vantaggio sia alle aziende che ai loro dipendenti, e per certi versi sono visti anche come una sorta di strumento di integrazione al reddito.

Tra i circuiti più diffusi c'è senza dubbio Ticket Restaurant, e proprio questo brand nelle ultime ore ha fatto parlare di sé per via di un "errore" della sua app che ha coinvolto un bel po' di utenti.