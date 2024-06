Ticketmaster nel mirino degli hacker: rubati dati sensibili di 560 milioni di utenti

Un noto gruppo di hacker conosciuto col nome di ShinyHunters ha rivendicato un grosso attacco informatico ai danni di Ticketmaster-Live Nation. In particolare, hanno confermato di aver compromesso i dati personali di 560 milioni di utenti, con un furto complessivo di 1.3 terabyte di dati, incluse informazioni sensibili e quelle relative ai pagamenti. Tra l'altro, questi dati sono stati messi in vendita sul forum di hacking Breach Forums per una cifra di 500.000$.

Come già accennato, questo attacco informatico ha consentito agli hacker di sottrarre nomi completi, indirizzi, email, numeri telefonici, dettagli degli eventi e dei biglietti nonché una parte dei dati delle carte di pagamento (tra cui le ultime quattro cifre del numero della carta e la data di scadenza). Insomma, un grosso rischio per gli utenti coinvolti, che potrebbero essere vittime di furto d'identità e non solo.