Il nuovo smartwatch di TicWatch fa la mappa del tuo match a calcetto

TicWatch si è sempre distinta nel mondo degli smartwatch per i suoi dispositivi dotati di doppio display, aprendosi comunque anche a soluzioni più classiche per conquistare nuove fette di mercato. Oggi l'azienda si stacca dal suo marchio Pro e lancia il suo nuovo orologio smart top di gamma: TicWatch Atlas .

Scheda tecnica TicWatch Atlas

Sempre più per sportivi (ma non solo)

Forse la più grande novità per gli sportivi è l'introduzione al supporto delle heatmap.

Questo permette a chi pratica alcuni sport (come calcio, tennis, rugby e basket) di avere una mappa della propria presenza sul campo, utile per capire quanto ci si è spostati e dove si può lavorare di più per garantire prestazioni sempre migliori. Oppure anche solo per divertimento.

Viene poi integrato TicMotion ovvero un nuovo sistema di riconoscimento automatico della corsa, delle camminate e del ciclismo. Questo sistema dovrebbe permettere di avviare in automatico e in tempo relativamente rapidi il riconoscimento dell'attività fisica, oltre che interromperla in automatico al termine.

Mobvoi ha poi implementato il riconoscimento della caduta con chiamata automatica al numero di emergenza.

Di sicuro il più grande pregio degli smartwatch di questo marchio è l'autonomia. Nonostante siano basati su Wear OS e potendo quindi godere di tutte le funzionalità di questa piattaforma il sistema a doppio display sovrapposto permette di risparmiare tanta batteria nell'utilizzo quotidiano.