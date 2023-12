TicWatch Pro 3 e E3 ricevono Wear OS 3: meglio tardi che mai

E quando nel 2021 Google ha annunciato Wear OS 3 , quella che per quel tempo era la nuovissima generazione di Wear OS, la quale avrebbe dovuto essere un chiaro spartiacque rispetto al passato, tutti coloro che avevano un TicWatch hanno sorriso . La speranza era ovviamente che il major update sarebbe arrivato in tempi brevi.

Gli smartwatch TicWatch sono i dispositivi dell'azienda Mobvoi che sin dal loro debutto hanno destato particolare interesse tra gli utenti, anche per la scelta di affidarsi a Wear OS in termini di sistema operativo.

Invece le cose sono andate diversamente, in maniera abbastanza netta. Basta pensare che solo ora, dopo più di due anni, buona parte degli smartwatch TicWatch compatibili con Wear OS 3 stanno ricevendo l'aggiornamento. Mobvoi avrebbe comunicato il rollout ad Android Authority, quindi la notizia è confermata in maniera praticamente ufficiale.

I dispositivi che stanno ricevendo Wear OS 3 sono TicWatch Pro 3 Ultra GPS, TicWatch Pro 3 GPS, TicWatch E3, TicWatch Pro 3 Ultra e TicWatch Pro 3 LTE.

Mobvoi non ha particolarmente dettagliato il changelog, menzionando un aggiornamento consistente dell'interfaccia utente, app e servizi migliorati in termini di stabilità e fluidità, e patch di sicurezza aggiornate. Peccato che nel frattempo Wear OS 4 sia realtà, da qualche tempo, su alcuni degli smartwatch sul mercato.

L'azienda ha riferito che fornire l'aggiornamento a Wear OS 3 per i suoi dispositivi è stato molto più complicato del previsto. Nonostante i modelli in questione avessero un processore Snapdragon Wear 4100, ovvero il requisito hardware per ricevere il major update di Wear OS, l'aggiornamento ha richiesto una completa ristrutturazione software.

Insomma, ci verrebbe da dire "meglio tardi che mai". L'aggiornamento sarebbe in fase di distribuzione via OTA a livello globale. Se avete uno tra i TicWatch menzionati, aspettatevi di riceverlo nel breve.