TicWatch Pro 3 si aggiorna a Wear OS 3.5, ma qualcosa manca

Dopo mesi di attesa rispetto alle aspettative iniziali, abbiamo visto Mobvoi annunciare finalmente l'aggiornamento a Wear OS 3 per i suoi TicWatch Pro 3 ed E3 . Questo major update è stato a lungo atteso, a causa del lungo lavoro che ha dovuto svolgere Mobvoi per renderlo compatibile con l'architettura degli smartwatch.

Gli ultimi giorni sono stati importanti per il mondo smartwatch , soprattutto per i dispositivi Wear OS della serie TicWatch , i prodotti dell'azienda cinese Mobvoi.

In questo articolo abbiamo visto nel dettaglio quali sono le novità previste per i TicWatch aggiornati a Wear OS 3. Nelle ultime ore sono emerse ulteriori informazioni in merito a questo aspetto, con l'aggiornamento che effettivamente sta arrivando su TicWatch Pro 3.

Le immagini che trovate in galleria sono state condivise da Mishaal Rahman, e mostrano il suo TicWatch Pro 3 che finalmente ha ricevuto l'aggiornamento a Wear OS 3.5. Si tratta della build RMRB.231020.007, basata su Android 11. Le patch di sicurezza sono aggiornate a ottobre 2023.

Rahman ha notato anche qualche nota stonata. L'aggiornamento ha richiesto un reset ai dati di fabbrica ma questo è stato il male minore, visto che il ripristino di uno smartwatch Wear OS è generalmente semplice e rapido. Purtroppo però manca ancora Google Assistant, qualcosa che ci si aspettava di trovare su Wear OS 3.5.

Dunque, sembra davvero che si sia sbloccata la situazione per gli aggiornamenti ai TicWatch, con la distribuzione che a quanto pare è avviata via OTA a livello globale. Fateci sapere se è arrivato anche dalle vostre parti.