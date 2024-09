Wear OS 4 arriva su TicWatch Pro 5. Tutte le novità dell'aggiornamento

Wear OS 4 su TicWatch Pro 5: il changelog

Come ha annunciato Mobvoi, tutti i dispositivi TicWatch Pro 5 (TicWatch Pro 5 e TicWatch Pro 5 Enduro) che montano attualmente Wear OS 3.5 stanno per iniziare a ricevere l'aggiornamento di Wear OS 4.

Ecco le note di rilascio, che comprendono le stesse opzioni di backup e ripristino e trasferimento del telefono oggi disponibili su Pixel Watch e Galaxy Watch, oltre a novità per l'app TicMotion e TicExercise,

Nuove funzionalità in Wear OS 4

Backup e ripristino : aiuta a eseguire il backup sicuro dei dati e delle impostazioni dal vecchio orologio mantenendo tutti i dati, le impostazioni e i quadranti dell'orologio in posizione.

: aiuta a eseguire il backup sicuro dei dati e delle impostazioni dal vecchio orologio mantenendo tutti i dati, le impostazioni e i quadranti dell'orologio in posizione. Trasferimento telefonico : per trasferire i dati dell'orologio su un nuovo smartphone senza bisogno di un ripristino delle impostazioni di fabbrica.

: per trasferire i dati dell'orologio su un nuovo smartphone senza bisogno di un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Ottimizzazioni del sistema: migliore stabilità complessiva del sistema e aggiornamento della patch di sicurezza a settembre 2024.

Miglioramenti per TicMotion Rilevamento della bicicletta: miglioramenti nella precisione del rilevamento automatico della bicicletta. Display di pre-identificazione: durante il periodo di pre-identificazione, il display a bassissima potenza mostra il riquadro dell'allenamento, consentendo l'accesso immediato ai dati dell'allenamento. Rilevamento dei dati migliorato: maggiore frequenza di rilevamento dei dati durante la pre-identificazione da una volta al minuto a rilevamento continuo al secondo, con dati GPS aggiunti.

Miglioramenti di TicExercise Aggiunti 25 nuovi allenamenti professionali*: escursioni, kayak, sci di fondo, padel, pickleball, crossfit, stepper a scale e altro ancora. Dati di allenamento avanzati*: alcuni allenamenti sono stati aggiornati alle categorie di allenamento all'aperto, con statistiche aggiuntive all'aperto come GPS, distanza e velocità (include canottaggio, categorie di velocità all'aperto come pattinaggio, equitazione). Personalizza la tua lista di allenamenti*: seleziona tra generi organizzati, aggiungi rapidamente in varie sezioni di allenamento e trascina per ordinare la tua lista. Pausa automatica: puoi controllare in modo indipendente la funzione di pausa automatica per diversi tipi di allenamento (supporta camminata all'aperto, corsa all'aperto, corsa indoor, ciclismo, escursione e scrambling). Miglioramenti dell'interfaccia utente*: visualizzazione dei dati più ampia e chiara durante gli allenamenti. Calcolo ottimizzato delle calorie: miglioramenti nel calcolo del monitoraggio delle calorie.



integrazione di TicHealth, TicPulse, TicOxygen, TicZen e TicSleep in un'app TicHealth unificata.

Visualizzazione dei dati in tempo reale: il supporto integra perfettamente i dati in tempo reale da app come Strava, adidas Running e Nike Run Club sul display Ultra Low Power (per le app idonee). Visualizza metriche in tempo reale come frequenza cardiaca, ritmo, distanza e velocità, insieme a dati di fitness aggiuntivi come calorie, letture della bussola ed elevazione.

Altri aggiornamenti: