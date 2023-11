Ticwatch Pro 5 si aggiorna con grosse novità, ma manca l'ospite più atteso

Andiamo quindi a vedere tutte le novità introdotte:

Possibilità di personalizzare le vibrazioni delle notifiche. Questa funzionalità ovviamente permetterà una maggiore riconoscibilità della tipologia di notifica ricevuta, anche senza consultare lo smartphone.

L'opzione per la sincronizzazione della modalità Non disturbare con le routine è stata spostata nella sezione Scheduled Sleep delle Impostazioni.

Connettività a internet ottimizzata se accoppiato con Bluetooth.

Risolto il problema relativo alle frequenze cardiache anomale a riposo e durante l'attività fisica.

Conteggio dei passi migliorato sul display ULP.

Precisione del GPS migliorata.

Migliorata la stabilità del sistema e risolti bug minori.

Insomma, si tratta di un aggiornamento che introduce un discreto numero di novità per il TicWatch Pro 5.

Peccato che ancora non è arrivato il grande assente sullo smartwatch. Nonostante il dispositivo abbia un software basato su Wear OS 3, ancora non troviamo Google Assistant. Su questo Mobvoi non ha riferito alcun dettaglio, e possiamo aspettarci che forse Assistant non arriverà mai sul dispositivo.

L'aggiornamento appena descritto fa riferimento alla versione RMDB.231019.002 del firmware, ed è in fase di distribuzione automatica a livello globale.