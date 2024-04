Tidal cambia i suoi piani: ora c'è solo un abbonamento che parte da 10,99€

Da ieri, 10 aprile, la piattaforma di streaming musicale Tidal ha presentato alcune novità relative ai piani di abbonamento, sottoscrivibili sia dai nuovi che dai già clienti (qui le migliori app per ascoltare musica gratis). Procedendo con ordine, prima il servizio era disponibile in due livelli di abbonamento diversi: HiFi e HiFi Plus. Il primo garantiva una qualità audio "Alta" (fino a 16 bit e 44,1 kHz in formato FLAC). HiFi Plus, invece, garantiva una qualità audio "Max", cioè fino a 24 bit e 192 kHz, con supporto ai formati FLAC, HiRes FLAC, Dolby Atmos, Sony 360 Reality Audio e Master Quality Authenticated (MQA).

Ogni livello, poi, era diviso in tre piani: Individual (per un solo utente), Family (Per massimo 6 utenti) e Student (prevedeva uno sconto per gli studenti). Da ieri 10 aprile, invece, il servizio è stato "sintetizzato" in un solo livello di abbonamento, noto come Tidal. Esso include tutte le funzioni e formati audio premium dei piani HiFi e HiFi Plus.

Inoltre, è disponibile una nuova opzione aggiuntiva che permette di accedere al catalogo Tidal anche su hardware e software per DJ (quest'ultimo abbonamento è suddiviso nelle tre fasce sopracitate).