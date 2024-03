TIDAL rivoluziona l'abbonamento: nuovo piano in arrivo e taglio drastico dei prezzi

Nonostante la concorrenza agguerrita di giganti come Apple Music e Spotify , TIDAL è riuscita comunque a ritagliarsi il proprio spazio nel mercato dello streaming musicale (qui le migliori app per ascoltare musica gratis ). L'azienda è nota soprattutto per offrire un abbonamento con la massima fedeltà audio possibile (da ben 19,99€ al mese) ma non sembra aver ottenuto dei risultati completamente positivi. Per questo, come riportato sulla pagina di supporto , TIDAL ha deciso di cambiare completamente rotta.

L'unione dei piani HiFi ed HiFi Plus, semplifica notevolmente l'offerta di abbonamento e permetterà di avere i vantaggi del livello Plus (come HiRes FLAC, Dolby Atmos e oltre 110 milioni di tracce in qualità lossless) ad un costo mensile quasi dimezzato.

Questo genere di decisioni risulta essere un caso più unico che raro nel mercato dello streaming in generale.

Di ''contro'', c'è da segnalare che ''per accedere al catalogo di TIDAL su hardware e software per DJ, sarà richiesta un'opzione aggiuntiva ad un costo mensile supplementare (9$).'' Si tratta dell'estensione DJ, disponibile sui piani Individual, che consente di accedere a oltre 110 milioni di brani in qualità lossless attraverso i partner DJ di TIDAL.