Presto le pubblicità su TikTok potranno avere come protagonisti avatar AI personalizzabili

Gli avatar digitali parleranno più lingue

I nuovi avatar digitali personalizzabili sono basati sulla suite pubblicitaria Symphony generative AI , svelata lo scorso mese. Ce ne saranno di due tipi: stock o personalizzati. I primi si basano su attori pagati provenienti da ogni Paese del mondo e saranno disponibili per uso commerciale. I secondi, invece, somiglieranno ad un creatore e sarà in grado di parlare più lingue così da abbattere ogni barriera. I video che vedranno protagonisti gli avatar saranno caratterizzati dall'etichetta "generato dall'IA".

Nello specifico, TikTok ha evidenziato che lo strumento rileva automaticamente la lingua parlata nei video ed è in grado di trascrivere, tradurre e produrre un filmato doppiato in qualsiasi lingua selezionata dall'utente. Per quanto riguarda i prezzi di questi nuovi strumenti, la piattaforma ancora non si sarebbe sbilanciata. Ad oggi la tecnologia sembra già piuttosto pronta, con gli utenti che si auspicano imbarazzanti errori di doppiaggio.

In attesa di ulteriori dettagli, è evidente il tentativo di TikTok di abbattere ogni barriera linguistica e culturale visto che questi nuovi strumenti vanno proprio in questa direzione.