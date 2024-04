TikTok rischia il ban in Europa: tutti i dettagli

Stando ad alcune osservazioni avanzate dal presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, la nota piattaforma social TikTok potrebbe subire un ban in Europa (anche negli Stati Uniti). Procedendo con ordine, nel mese scorso la Camera degli Stati Uniti ha votato per vietare l'app nel caso in cui non venga venduta ad una società americana. Di conseguenza, il presidente Biden ha firmato il disegno di legge che ha concesso a ByteDance - la società proprietaria di TikTok - nove mesi di tempo per vendere l'app ad una società a stelle e strisce (questa scadenza può essere prorogata fino a 12 mesi).

Come accennato all'inizio, anche l'Europa starebbe valutando di vietare TikTok. Nella fattispecie, il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha affermato: "Questa Commissione è stata la prima istituzione al mondo a vietare TikTok sui nostri telefoni aziendali. Conosciamo il pericolo di TikTok".