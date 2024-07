Cercate il titolo di una canzone? Tik Tok lo troverà: vi basterà canticchiarla

Capita spesso di ascoltare una canzone e di non conoscerne il titolo. In tal senso, l'app Shazam rappresenta una salvezza visto che con estrema semplicità permette di identificare tutti i dettagli di un brano (dopo pochi secondi dall'ascolto). In questo ambito, però, presto potrebbero esserci delle novità grazie a TikTok, che sta lavorando ad una nuova funzionalità nota come "Sound Search". Scopriamone tutti i dettagli.

Su TikTok basterà cantare una canzone per conoscerne il titolo

L'azienda sta lavorando ad una funzionalità nota come "Sound Search". In pratica, consentirà agli utenti di trovare il titolo di una canzone cantandola oppure suonandola. Inoltre, l'app mostrerà anche i video popolari che hanno il brano come colonna sonora. Nei primi test su questa funzionalità, i risultati sono stati piuttosto positivi e hanno messo in mostra anche che "Sound Search" permetterà anche di trovare i suoni/meme che sfruttano il brano ricercato. Per accedere alla funzionalità, basterà premere sull'icona del microfono ubicata nella scheda Cerca della popolare applicazione. Per quanto riguarda la disponibilità, la società ha evidenziato che la funzionalità è attualmente disponibile solo per un piccolo gruppo di utenti. Ulteriori dettagli, almeno per il momento, non sono stati forniti. Dunque, TikTok è pronta a sfidare Shazam, portando la ricerca del titolo di un brano ad un livello successivo, visto che la popolare app non consente di ricercare un brano sfruttando la voce degli utenti oppure le abilità degli stessi a suonare uno strumento. Potrebbe trattarsi senz'altro di una funzionalità che tornerà utile nella quotidianità degli utenti.

Guide dedicate a TikTok