TikTok consentirà di creare chat di gruppo: ecco come

TikTok, con una certa costanza, riceve aggiornamenti finalizzati all'introduzione di nuove funzionalità. In tal senso, nelle scorse ore è stato avviato il rilascio dell'opzione "chat di gruppo", con supporto per un massimo di 32 utenti. La funzionalità è disponibile per gli utenti dai 16 anni in poi.

Come funziona una chat di gruppo di TikTok

Per avviare una chat di gruppo è sufficiente premere il pulsante "Posta in arrivo", poi quello "Chat" e successivamente selezionare gli amici da includere. Infine, occorrerà premere su "Avvia chat di gruppo". Per unirsi ad una chat di gruppo è necessario essere invitato da utenti seguiti. Ancora, se non è attiva la ricezione di messaggi, non sarà affatto possibile essere invitati a questo tipo di chat. Inoltre, per gli utenti minorenni sono previste alcune regole diverse. Difatti, potranno partecipare ad una chat di gruppo soltanto se all'interno vi è una persona che li segua. Tra l'altro, gli adolescenti che creano una chat dovranno rivedere ed approvare manualmente i partecipanti.

A cosa può essere utile una chat di gruppo su TikTok?

Questa nuova funzionalità, sostanzialmente, potrebbe tornare utile per far risparmiare un pò di tempo agli utenti. Difatti, invece che inoltrare il video in questione ad altri utenti tramite terze app, come WhatsApp o Messenger, con la chat di gruppo sarà possibile condividerlo in pochi istanti. Infine, TikTok sta lavorando anche su altre funzionalità. Ad esempio, è in fase di implementazione la possibilità per gli utenti maggiorenni di creare degli sticker personalizzati.

