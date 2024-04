TikTok sfrutterà l'AI per clonare la tua voce in 10 secondi

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale è certamente una delle materie più "calde" di cui si sta discutendo negli ultimi tempi. Gli strumenti basati su questa tecnologia sono sempre più avanzati, come ad esempio ChatGPT e quelli impiegati per clonare la voce. A riguardo, OpenAI ha recentemente introdotto un motore vocale che può clonare una voce con un campione di soli 15 secondi.

A questi si aggiungerà TikTok, che da tempo starebbe lavorando per clonare una voce tramite l'IA. Per ora non ha un nome preciso visto che ci sono solo riferimenti a "Crea la tua voce con AI" e "TikTok Voice Library". In particolare, nell'ultima versione dell'app sono presenti alcune stringhe di codice che conferma proprio la volontà di TikTok di implementare questa funzionalità.

Sembrerebbe che questa opzione consentirà di creare una versione AI della propria voce in appena 10 secondi. Il file audio, poi, potrà essere utilizzato con text-to-speech nei video da postare sulla piattaforma.

Per quanto riguarda il funzionamento, invece, è piuttosto semplice. Dopo aver registrato la propria voce, TikTok elaborerà il tutto, utilizzando le informazioni della voce per generare il file AI.