TikTok premierà i video che dureranno più di un minuto

Importanti novità provenienti dall'universo TikTok. Il noto social, infatti, ha ufficializzato l'uscita dalla beta ed il cambio di nome del suo programma di monetizzazione, che ora sarà noto come Creator Rewards Program: l'obiettivo sarà quello di migliorare i contenuti sulla piattaforma grazie a più incentivi per i creator.

Il programma in questione, noto in precedenza come "Creatività Program", punta a convincere i creator a creare contenuti più lunghi. In tal senso, nel comunicato stampa si può leggere che "Creator Rewards continuerà a premiare contenuti originali di alta qualità dalla durata di oltre un minuto con una formula di premi ottimizzata incentrata su 4 aree chiave: originalità, durata del gioco, valore di ricerca e coinvolgimento del pubblico. Nel 2022, abbiamo iniziato a lanciare video più lunghi sulla piattaforma. Da allora, la nostra comunità ha abbracciato questo formato, con gli utenti che trascorrono il 50% del loro tempo a guardare contenuti più lunghi su TikTok e l'audience di video più lunghi è aumentata di quasi il 40% negli ultimi 6 mesi".