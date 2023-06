TikTok prepara il debutto del suo store

E nelle ultime ore sono emersi degli interessanti dettagli online che indicano il debutto di una prossima novità per TikTok. Si tratta addirittura di uno store ufficiale per la vendita di prodotti fisici .

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla grande crescita di TiKTok nel settore delle piattaforme social. Il colosso cinese è arrivato a insidiare i vari Instagram e Facebook anche grazie a una serie di funzionalità che i suoi rivali non avevano.

Stando a quanto trapelato dal Semafor, TikTok starebbe pensando di integrare questo store online all'interno della sua piattaforma social, implementando degli acquisti in-app per diverse categorie di prodotto.

Su questo store infatti dovrebbero essere venduti giocattoli, addirittura articoli da cucina e lo store sarebbe completo di servizi per le consegne e supporto clienti. Insomma, un vero e proprio store online, diverso dai precedenti tentativi di TikTok che riguardavano essenzialmente la vendita di prodotti digitali.

La novità che abbiamo appena descritto dovrebbe debuttare esclusivamente negli Stati Uniti nel breve termine.

TikTok non ha ancora commentato la vicenda, quindi non date per assodato quanto appena trapelato online.