Cosa sta succedendo a TikTok desktop?

Dopo aver confermato la vostra identità, però, anche se appare il messaggio Login success! vi verrà mostrata una pagina vuota con la scritta Not found in alto a sinistra.

Forse non sarà lo strumento più utilizzato per accedere a TikTok, ma al momento sembra impossibile accedere alla piattaforma dal sito Web (sapete come trovare le Live su TikTok ?).

La situazione, che dura da quasi 24 ore, sembra ristretta al nostro Paese, e, almeno nella giornata di ieri, ha coinvolto anche alcuni utenti dell'app per dispositivi mobili.

Il disguido segue quello di ieri mattina intorno alle 7 che ha visto, almeno per circa un'ora, un pesante down di X, con l'impossibilità per tantissimi utenti in tutto il mondo di leggere post o scriverli.

Molto probabilmente i due fenomeni non sono collegati, ma rivelano un periodo difficile per le piattaforme social.

Bytedance, il proprietario di TikTok, non ha rilasciato nessuna comunicazione a riguardo, quindi non possiamo darvi ulteriori informazioni se non che vi terremo aggiornati sull'evolvere della situazione e vi avvertiremo non appena la criticità dovesse rientrare.