TikTok annuncia le etichette per indicare i video creati con l'IA

L'etichetta AI, che apparirà sotto il nome dell'utente, consentirà all'utente di rispettare le linee guida sui media sintetici e manipolati: dunque, se non verrà indicato l'uso dell'IA, TikTok potrà procedere alla rimozione del video. L'azienda, inoltre, ha anticipato che in questa settimana inizierà a testare un modo per l'applicazione automatica delle etichette. Non è ancora chiara quale tecnologia verrà utilizzata per individuare i contenuti generati con l'AI, tuttavia si tratta di un passo in avanti per garantire maggiore trasparenza agli utenti.