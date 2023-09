TikTok punta a diventare un punto di riferimento per la messaggistica

Su TikTok sono presenti funzioni di messaggistica, tuttavia non sono particolarmente utilizzate dagli utenti. A riguardo, però, le cose presto potrebbero cambiare. Difatti, la società madre ByteDance vorrebbe assumere alcuni professionisti per inserirli in un team denominato "TikTok Social": il suo compito sarà quello di trasformare TikTok in un sistema di messaggistica molto più potente.

Gli annunci, seppur generici, evidenziano le ambizioni di TikTok. Ad esempio su un annuncio si può leggere: "Siamo il team di messaggistica su TikTok. La missione del nostro team è facilitare connessioni significative tra gli utenti attraverso l'esperienza di messaggistica di TikTok, che è ancora agli inizi". L'annuncio per responsabile tecnico di backend, invece, specifica che il ruolo includerà la collaborazione con team in paesi e regioni "per fornire una soluzione sociale TikTok distintiva come la messaggistica". Il product manager per il team Social di TikTok, infine, avrà bisogno di "passione e curiosità per la direzione social per creare grandi impatti".