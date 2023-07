TikTok Music pronto a debuttare anche in altri Paesi: ecco le ultime novità

Recentemente vi abbiamo parlato di TikTok Music, il servizio di streaming musicale lanciato dalla nota piattaforma in alcuni Paesi. Si tratta di un software che ha un funzionamento simile ad Apple Music e Spotify: l'utente, infatti, può accedere ad un catalogo completo di brani, con la possibilità di aggiungerli ad una libreria. Il tutto, poi, è arricchito dalla collaborazione con note etichette discografiche, tra cui Universal Music Group, Warner Music Group e Sony Music.

Ebbene, dopo il debutto in Brasile e Indonesia, TikTok Music è pronto ad essere lanciato anche in Australia, Messico e Singapore. Alcuni utenti, infatti, sono stati invitati a partecipare ad una beta chiusa: avranno diritto ad una prova gratuita di tre mesi. Per quanto riguarda i futuri costi, secondo le informazioni disponibili nei Paesi dove il servizio è già attivo, un abbonamento costa mensilmente ​​8,18$ al mese in Australia, 6,87$ in Messico e 9,90$ a Singapore. Inoltre, ci sono delle promozioni per gli studenti universitari nonché piani appositi per le famiglie (con un massimo di sei account).