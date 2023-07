TikTok lancia la sfida ad Apple Music e Spotify con il nuovo TikTok Music

Il mercato dello streaming musicale è caratterizzato dalla presenza di due attori molto competitivi: si tratta di Apple Music e Spotify. A questi due, presto, si aggiungerà un terzo, ovvero TikTok Music. La nota piattaforma, infatti, ha deciso di entrare in questo ambito proponendo un progetto molto simile ai due sopracitati. Difatti, il funzionamento sarebbe lo stesso. In particolare, l'utente accederebbe ad un catalogo completo di brani, con la possibilità di aggiungerli ad una libreria. Il tutto, poi, è arricchito dalla collaborazione con note etichette discografiche, tra cui Universal Music Group, Warner Music Group e Sony Music.

Inoltre, per attrarre maggiormente i giovani, TikTok fornirà consigli personalizzati sui brani, in modo tale da aiutare gli utenti a trovare le canzoni rese celebri dai video virali sul noto social. Tra l'altro, non mancheranno opzioni come playlist collaborative, la possibilità di importare la libreria musicale da altre piattaforme e la ricerca del brano tramite i test.

Presente, poi, anche una funzione di identificazione del pezzo simile a quella di Shazam e l'interazione con le funzionalità social, inclusi i commenti su brani e album.