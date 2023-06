TikTok Now avrebbe le ore contate

A quanto pare, molti utenti su Twitter stanno pubblicando la notifica in cui si sta "aggiornando l'esperienza di TikTok e interrompendo TikTok Now", quindi non è chiaro se è una funzione che verrà poi integrata all'interno di TikTok o se sarà cancellata del tutto .

Era settembre 2022 e TikTok annunciava la sua nuova funzionalità: TikTok Now , che replicava un altro social network in ascesa in quel periodo, cioè BeReal . Sembra invece che a distanza di neanche un anno ByteDance , la società che detiene TikTok e quindi anche TikTok Now, starebbe per chiudere proprio quest'ultima.

Nonostante questa differenza, la notifica di interruzione di TikTok Now è arrivata anche agli utenti statunitensi, come riportato da Matt Navarra, uno dei più famosi esperti di social media al mondo, ai colleghi di The Verge .

Bisogna dire che negli Stati Uniti TikTok Now è presente all'interno dell'app principale di TikTok, mentre in altri Paesi , come da noi, è stata creata l' app TikTok Now apposita , che al momento in cui scriviamo questo articolo è ancora disponibile negli store ufficiali.

In ogni caso, la notifica non dice il motivo per cui TikTok Now verrà interrotto. Si suppone che non avesse riscontrato un grande successo, come in fondo anche BeReal, dato che l'attenzione non è molto rivolta verso questo social come lo era un anno fa.

Come vediamo oggi e come abbiamo visto anche in passato, spesso queste feature sono state copiate per non farsi sopraffare dalla concorrenza: sono state copiate le storie da Snapchat, Instagram ha introdotto i Reel per contrastare TikTok, ByteDance vuole sfidare Instagram con Lemon8, Meta vuole creare un avversario di Twitter tramite Instagram, ecc. perché, una volta rese popolari, non sono poi delle funzionalità così uniche.