TikTok pronta a sfidare Instagram con la nuova app TikTok Notes

TikTok sarebbe pronta a sfidare Instagram con il lancio di una nuova app incentrata sulla condivisione di foto. Tramite una notifica inviata agli utenti, la piattaforma ha informato che è in procinto di rilasciare "una nuova app per i post di foto" nota come TikTok Notes. Inoltre, sempre la notifica, specifica che "I tuoi post fotografici pubblici TikTok esistenti e futuri verranno mostrati su TikTok Notes". Tra l'altro, sembrerebbe che gli utenti potranno anche scrivere una didascalia accanto ai contenuti.

Le tempistiche con cui verrà rilasciata la nuova app sono ancora sconosciute. Tuttavia, a TechCrunch, i responsabili di TikTok hanno dichiarato che stanno "esplorando modi per consentire alla nostra comunità di creare e condividere la loro creatività con foto e testo in uno spazio dedicato a quei formati".