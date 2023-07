TikTok pronta a lanciare il supporto passkey su iPhone

TikTok continua a lavorare per migliorare e rendere più sicura l'esperienza degli utenti sulla nota piattaforma. Tra le prossime novità, presto arriverà il supporto alle passkey. Per chi si stesse chiedendo cosa siano le passkey, si tratta di una nuova modalità di accesso che rispetto alle tradizionali password assicura vari vantaggi, tra cui la semplicità e la sicurezza. Ad esempio, questo metodo di accesso è basato sul riconoscimento dei dati biometrici.

Tornando a TikTok, il supporto alle passkey, almeno per il momento, sarà disponibile sui dispositivi iOS. Del resto, Apple ha integrato le passkey nel suo sistema operativo con il lancio di iOS 16 per poi aggiungerne il supporto anche in iPadOS 16.1 e macOS Ventura. Nello specifico, le passkey su dispositivi iOS e Mac si sincronizzano con il portachiavi iCloud per motivi di sicurezza mentre gli accessi vengono autenticati tramite Face ID o Touch ID.