TikTok vuole sfidare le origini di Instagram

TikTok (ecco le migliori app per editare i video su TikTok) è ormai tra le piattaforme social più diffuse in tutto il mondo, arrivata al successo tramite una crescita rapidissima e vertiginosa a suon di milioni di utenti a livello globale. E vi sorprenderà sapere che proprio TikTok sta per lanciare una nuova versione di piattaforma social.

Stiamo parlando di TikTok Photos, una piattaforma che curiosamente dovrebbe essere focalizzata esclusivamente sui contenuti fotografici. Sarebbe una nuova avventura per TikTok, la piattaforma che ha costruito la sua fortuna sui contenuti video, la quale sfiderebbe quelle che sono state le origini di Instagram. I più navigati infatti ricorderanno quando Instagram era il social fotografico.