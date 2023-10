TikTok vuole fare (più) soldi: indovinate in che modo?

Già ma qual è il prezzo? I ragazzi di Android Authority sono riusciti ad attivare la funzione di test in alcuni account e si sono trovati davanti a questa schermata:

Stiamo testando il piano senza pubblicità con la comunità TikTok. Continuando, accetti il {%s} e riconosci di aver letto i nostri {%s} per imparare come raccogliamo, usiamo e condividiamo i dati. Accetti anche la fornitura immediata dell'abbonamento senza pubblicità. Il prezzo include l'IVA.

La notizia arriva da Android Authority, che è riuscita scovare alcune righe di codice nell'ultima versione dell'app in cui si spiegava come stessero testando un piano senza pubblicità con la comunità:

Probabilmente in risposta almeno a una di queste pressioni evolutive , TikTok starebbe per lanciare un piano a pagamento che consentirebbe ai suoi utilizzatori un'esperienza senza pubblicità (sapete come convertire i diamanti su TikTok ?).

Tempi duri per le piattaforme social , alla continua ricerca di metodi per aumentare il coinvolgimento degli utenti e gli introiti ma al tempo stesso evitare le nuove regole UE (ecco le migliori app per editare video su TikTok ).

Quindi una volta attivo, il piano costerà - almeno negli Stati Uniti - 4,99 dollari al mese (da dispositivo Android). La mossa, per quanto sorprendente in sé e non annunciata ufficialmente dalla società, segue un trend piuttosto chiaro degli ultimi mesi.

Evidentemente gli incassi non soddisfano gli investitori, e TikTok sta cercando più modi per guadagnare. Uno di questi è stato lanciato qualche settimana fa negli Stati Uniti: TikTok Shop, una piattaforma di vendita per comprare e vendere nell'app, con spedizioni organizzate da TikTok stessa.

Il social crede fortemente in questa iniziativa, tanto da averla spostata nella barra di navigazione principale (almeno per alcuni utenti) e da aver lanciato un'aggressiva campagna di annunci e coupon (in stile Shein, per intenderci).

Secondo un rapporto di Insider, però, TikTok Shop starebbe faticando a far rispettare le sue regole interne, con non pochi problemi di sicurezza (cibi fatti a mano, sex toys e così via).

Ma il passaggio a un piano pagamento è a dir poco una svolta epocale, e se vogliamo potrebbe insegnarci una lezione. TikTok è stato - ed è tutt'ora - un vero innovatore, tanto che app come Instagram e YouTube hanno "attinto" a piene mani dalle sue idee nel tentativo di contrastarla.

Con una stabilizzazione degli incassi e una riduzione della crescita, però, ha dovuto prendere spunto da altre app e invece che reinventare la ruota si è adattata a soluzioni già presenti altrove (vedi Twitter, o le recenti anticipazioni riguardanti Facebook e Instagram).